В Канаде угнали восемь роскошных машин за восемь минут

В Канаде зафиксирована одна из самых стремительных краж автомобилей за последнее время, когда группа из десяти человек всего за восемь минут похитила восемь роскошных машин на общую сумму более 1,4 миллиона долларов. Инцидент, попавший на камеры наблюдения, выявил серьёзные упущения в системе безопасности дилерского центра, что позволило преступникам действовать практически беспрепятственно. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Porsche

Злоумышленники проникли внутрь, разбив стеклянную дверь, после чего с помощью монтировки вскрыли настенный ящик с ключами от автомобилей. Отсутствие сигнализации и усиленных защитных мер способствовало быстрому завершению операции, а дилер обнаружил пропажу лишь спустя четыре часа, хотя угонщики уже успели скрыться. Среди похищенных машин оказались Ferrari 812 GTS, Porsche 911 GT3, два Mercedes-Benz S580 и два BMW M4, причём половину из них полиции удалось найти, но Porsche GT3 остаётся в розыске. Одного из преступников задержали благодаря анализу крови, оставленной на месте взлома, что помогло идентифицировать его личность.

Ключевой вопрос, возникший после инцидента, касается того, почему автомобили стоимостью свыше миллиона долларов были защищены так слабо. Ключи хранились внутри помещения за стеклянной дверью, камеры не были подключены к вневедомственной охране, а охранная система либо не функционировала, либо не была активирована. Эксперты отмечают, что даже минимальные меры, такие как защищённое хранилище для ключей и усиленный периметр, могли бы предотвратить эту дерзкую кражу, подчёркивая важность адекватной безопасности для предотвращения подобных случаев в будущем.