В РФ оценили перспективы продаж китайских машин

В 2026 году доля новых китайских машин структуре продаж российского авторынка продолжит сокращаться и упадет ниже 40 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз аналитиков компании «Газпромбанк автолизинг».

© Lenta.ru

Подобный расклад на внутреннем рынке может наметиться уже по итогам первого квартала, отметили эксперты. Такой динамике во многом поспособствует укрепление позиций локализованных брендов вроде TENET и Belgee. На этом фоне доминирование китайских брендов продолжит слабеть, полагают аналитики.

В январе-марте среднемесячные объемы продаж китайских легковушек в России с большой долей вероятности вряд ли превысят отметку в 35 тысяч единиц. На этом фоне их доля в структуре продаж на внутреннем авторынке может сократиться более чем на 11 процентных пунктов.

По итогам 2025 года доля «китайцев» в структуре реализации российского авторынка сократилась до 51 процента, добавили в компании. Это произошло на фоне общего подорожания машин, регулярного повышения утильсбора, жесткой денежно-кредитной политики Центробанка и низкой доступности автозаймов для значительной части населения. В сложившихся реалиях, отметил глава группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, ожидать скорого оживления продаж авто в России не приходится. Если это и произойдет, то не раньше весны 2026 года, констатировал он.