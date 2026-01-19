Российский рынок автобусов обрушился

В 2025 году в России значительно сократились продажи новых автобусов. Объем реализации этой категории транспорта составил 12 863 единицы, что на 34 процента хуже показателя 2024 года. Такие цифры приводит «Автостат».

Первое место в рейтинге производителей, как и годом ранее, удержал отечественный бренд PAZ. На его долю пришлось 46 процентов всех реализованных машин, что в количественном выражении составило 5 946 автобусов. Однако этот результат на 27 процентов меньше, чем в 2024 году.

С существенным отрывом от лидера на второй позиции расположился китайский производитель Yutong, который продал на российском рынке 1 305 новых автобусов, что на 41 процент меньше, чем годом ранее.

Третье место занял российский LIAZ с результатом в 1 064 проданных автобуса, что на 62 процента меньше показателя годичной давности. В пятерку также вошли автобусы NEFAZ (957 единиц; снижение на 34 процента) и KAMAZ (690; спад на 8 процентов).

Среди моделей лидерство сохранил PAZ 3204 (2 856). Второй по популярности стала еще одна модель PAZ — с индексом 3205 (2 165). На третьей строчке оказался NEFAZ 5299 (957). Также в пятерку вошли LIAZ 5292 (874) и PAZ 4234 (793).

Отдельно аналитики отметили ситуацию в декабре 2025 года. В последний месяц года в стране было реализовано 2 485 новых автобусов, что на 12 процентов превысило результат декабря 2024 года.

