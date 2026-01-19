Штрафы за неправильные фары могут вырасти в 10 раз

Депутат Делягин предложил увеличить штраф за слепящие фары до 5 тысяч рублей

В России могут значительно увеличить штрафы за использование слепящих и неисправных фар.

Депутат Госдумы Михаил Делягин от фракции «Справедливая Россия» подготовил законопроект, который повысит штраф с нынешних 500 до 5 тысяч рублей за управление неисправным транспортным средством. Такой же штраф вводится за использование нештатных осветительных и отражающих приборов (ч. 5 ст. 12.5 КоАП РФ). Документ оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Также предлагается ввести денежный штраф в размере 5 тысяч рублей за установку нештатных фар, которые ослепляют других водителей. Сейчас за такое нарушение предусмотрено только лишение прав на срок до года с конфискацией оборудования.

В пояснительной записке к документу подчеркивается, что треть дорожных аварий происходит в темное время суток, а самые тяжелые последствия возникают в авариях с полуночи до шести утра. Одной из ключевых причин таких ДТП является ослепление водителей встречным светом из-за неправильно настроенных или нелегальных фар.

Автор законопроекта уверен, что ужесточение наказаний повысит безопасность на дорогах, защитит водителей от опасных ситуаций и поможет сохранить жизни.