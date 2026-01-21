Chery открыла прием слепых заказов на среднеразмерный кроссовер Fulwin T9L

Chery открыла приём слепых заказов на среднеразмерный кроссовер Fulwin T9L

Компания Chery объявила о начале приёма слепых предварительных заказов на новый среднеразмерный кроссовер Fulwin T9L.

Внедорожник отличается современным дизайном с полузакрытой передней решёткой и тонкими интегрированными фарами. Нижняя часть бампера многослойная и имеет вентиляционные отверстия. Габариты автомобиля составляют 4870 мм в длину, 1930 мм в ширину и 1710 мм в высоту при колёсной базе 2920 мм.

Сбоку Fulwin T9L оснащён полускрытыми дверными ручками и безрамочными зеркалами. Сзади находится сквозной блок задних фонарей с обтекаемой формой и точечно-матричным дизайном.

Интерьер нового внедорожника включает полноразмерную ЖК-панель приборов и двухцветное рулевое колесо. Центральный экран IMAX размером 17,3 дюйма имеет разрешение 2,5K HD. Центральная консоль содержит двойной воздуховод, беспроводную зарядку и горизонтальные подстаканники.

Передние сиденья оборудованы системой «нулевой гравитации» и поддерживают 16-позиционную электроподстройку. Также они имеют вентиляцию, подогрев, массаж и память настроек. Задние сиденья могут регулироваться электрически с наклоном спинки до 35 градусов, поддерживают вентиляцию и подогрев, а расстояние для ног достигает 1037 мм.