Mitsubishi представит совершенно новый Pajero уже в этом году

На открывшемся 9 января автосалоне в Токио глава Mitsubishi Motors Такaо Като объявил о планах компании представить новый внедорожник в 2026 году. Этот анонс вызвал живой интерес среди поклонников марки, многие из которых надеются на возвращение культового Pajero, выпуск которого был прекращен в 2021 году.

© autohome.com.cn

Согласно информации японского портала bestcarweb, разработка новинки ведется исключительно силами Mitsubishi, без участия партнеров по альянсу. Ранее ходили слухи о возможном сотрудничестве с Nissan Patrol, но эти предположения не подтвердились.

По предварительным данным, новая модель будет создана на базе текущего пикапа Mitsubishi Triton. Она получит усиленную раму и модернизированную подвеску, адаптированную для эксплуатации в сложных дорожных условиях. В базовой комплектации будет установлен 2,4-литровый турбодизель мощностью в 201 лошадиную силу. Кроме того, рассматривается возможность создания подключаемого гибрида на основе технологии Outlander PHEV, который сможет развивать до 248 лошадиных сил.

Предполагаемая стоимость нового внедорожника на внутреннем японском рынке составит от 5,5 до 7,5 миллионов иен, что эквивалентно примерно 2 706 550-3 690 000 рублей. На международных рынках, включая и российский, цена будет значительно выше. В плане концепта, внедорожных характеристик и позиционирования модель будет напрямую конкурировать с Toyota Land Cruiser Prado, сохраняя при этом уникальные черты, присущие другим моделям Mitsubishi.

