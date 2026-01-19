Редкий спорткар Marussia B1 всплыл в продаже

С момента выпуска в 2015 году машина находилась на гаражном хранении. Сейчас автомобиль стоит на учете, у единственного собственника.

По данным продавца, после покупки автомобиль был разобран до каркаса, после чего весь несущий кузов переварили для обеспечения максимальной жесткости конструкции. Следующими этапами стали полная перекраска машины, а также перешивка салона, где основным материалом стала алькантара.

В рамках технического переоснащения была проведена серьезная ревизия электрооборудования. Аккумулятор перенесен из задней части автомобиля в переднее подкапотное пространство, а вся проводка полностью переложена и усилена. Для повышения безопасности доустановлены механизмы аварийного открытия дверных замков. Для удобства обслуживания Marussia B1 клеммы для зарядки аккумулятора выведены в передний бампер. Также, проведена индивидуальная настройка двигателя и коробки передач для оптимизации их работы.

Marussia B1 представляет собой российский суперкар, оснащенный 3,5-литровым двигателем мощностью 300 л.с. и задним приводом. Список оборудования автомобиля довольно обширен. В него входят колесные диски размером R20, вентилируемые тормоза, мультимедиа на базе Android, электропривод багажника, интеллектуальная система управления дальним светом фар и многое другое.

