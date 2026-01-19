Названы самые популярные модели такси

АльфаСтрахование: Solaris и Rio – самые популярные модели такси в 2025 году

В 2025 году традиционные фавориты в таксопарках еще сохраняют позиции, но состав списка моделей стремительно меняется.

По данным «АльфаСтрахования», Hyundai Solaris стал самым популярным автомобилем в российском такси. Анализ договоров ОСАГО показал, что дуэт Hyundai Solaris и Kia Rio по-прежнему формирует около 40% парка, подтверждая статус «рабочих лошадок» индустрии.

Однако главный тренд года – стремительное наступление китайских брендов. Если три года назад их доля не дотягивала и до одного процента, то сегодня уже 25% таксопарков укомплектованы машинами из Китая. Наиболее заметны на дорогах модели Haval Jolion, JAC J7 и Kaiyi E5. При этом европейские производители практически исчезли из рейтинга, уступая место новым игрокам с Востока.

Как отметили в «АльфаСтраховании», автопарк такси активно обновляется, становясь разнообразнее. Китайские автомобили не только наращивают долю, но и демонстрируют динамику внутри сегмента, так как появляются новые марки и модели, быстро завоевывающие спрос. Эта тенденция полностью отражает общее расширение присутствия китайских брендов на российском рынке.

Самые популярные модели такси в РФ (ТОП-10)