При  выборе авто покупатели все чаще ориентируются на пользовательский контент

Исследование Getblogger: половина россиян учитывают мнение блогеров при выборе автомобиля

Платформа Getblogger, входящая в экосистему МТС AdTech, изучила влияние блогеров на выбор автомобиля в России.

Оказалось, что мнения интернет-экспертов стали серьезным ориентиром: 47% автолюбителей признали их значительное воздействие на итоговое решение о покупке.

Наибольшим доверием у аудитории пользуются профессиональные автоблогеры и тест-драйверы — им в первую очередь доверяют 56% респондентов. Значительно меньшее влияние оказывают инфлюенсеры, снимающие путешествия (6%), а также обозреватели технологий и гаджетов (5%).

Практически для всех автовладельцев такой контент стал привычным: 81% опрошенных с разной периодичностью смотрят обзоры и тест-драйвы. Регулярно за ними следит каждый десятый (10%), иногда – 39%, а редко – 32% участников исследования.

Эти цифры ярко показывают трансформацию пути покупателя. Сегодня выбор все чаще делается не только на основе официальных данных, но и через пользовательский контент и личный опыт блогеров. Такой подход помогает людям глубже понять особенности машин, увидеть их в реальной жизни и чувствовать себя увереннее перед совершением покупки.

Исследование было проведено в декабре 2025 года, в нем приняли участие 2000 россиян старше 18 лет.