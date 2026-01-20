От 1,67 млн рублей: в РФ можно купить электрохетчбек Arcfox

Авторынок России продолжает расширяться и пополняться ранее неизвестными новинками. Благодаря параллельному импорту в нашу страну начали поставлять доступные машины на альтернативных источниках энергии, которые могут конкурировать по цене с бюджетными моделями Lada.

Так, сразу у двух дилеров из Иркутска в продаже появились электрохетчбеки Arcfox Alpha 2026 года выпуска, которые выпускает китайский концерн BAIC. На выбор покупателей доступно два вида окраски кузова: салатовый и белый. А также две вариации силовой установки - на 95 и 129 лошадиных сил. Обе машины находятся в ближайшей поставке, срок которой составляет две недели.

Стоимость автомобилей варьируется от 1 670 000 рублей до 1 980 000 рублей.

