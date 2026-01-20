В Новосибирске выросли услуги буксировки авто

Аномалии нынешней зимы загнали новосибирских автомобилистов в непростые условия. Выиграли от этого сервисы помощи – на них обрушился шквал звонков от тех, кто мог завести машину, выбраться из сугроба или дотянуть до заправки.

«Спрос на автоуслуги в городе вырос в два раза по сравнению с 2024 годом. Особенно популярна буксировка – ее заказывают в 3,5 раза чаще, чем год назад. Средний чек 1 500 рублей», – сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на онлайн-сервис Avito.

Спрос на отогрев двигателей вырос втрое. А из-за многокилометровых пробок в метели чаще стали вызывать доставку топлива прямо на дорогу – таких просьб стало в 2,5 раза больше. Вдвое выросло количество заказов на прикуривание (цена – около 1 000 рублей), замену или зарядку аккумулятора, выездной шиномонтаж (1 500 рублей).