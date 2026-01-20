Установить шлагбаумы у домов в Петербурге станет проще

Расширение зоны платной парковки в центре Северной столицы и резкий рост тарифов привели к засилью дворов автомобилями. Водители хотят избежать платы за стоянку, а местные жители - оградить свои дворы от непрошеных гостей. В связи с этим власти предлагают упростить установку шлагбаумов, которая обойдется в сумму от 70 тысяч рублей.

© Российская Газета

После повышения тарифов автомобилисты из "спальных" районов Петербурга стали приезжать в центр ранним утром, чтобы бесплатно оставить машину во дворе. При этом нередко блокируются проходы к детским и контейнерным площадкам, затрудняется въезд машин оперативных служб и уборочной техники. И потому люди просят чиновников упростить установку препятствий при въезде во дворы. Ведь сегодня для закрытия территории жителям нужно сделать межевание и добиться согласия общего собрания собственников жилья. Затем - разработать проект благоустройства и согласовать его в нескольких городских ведомствах. Даже когда большинство жильцов дома поддерживают закрытие и все документы собраны, успех не гарантирован. Особенно сложно добиться закрытия пространств, куда выходит сразу несколько домов с разными ТСЖ и УК, а также дворов с общедоступными соцучреждениями. И жители недоуменно спрашивают: почему одним можно, а нам нельзя?

И вот в городской администрации предложили дать собственникам возможность поставить шлагбаум без обязательного проектирования благоустройства, лишь на основании разрешения Комитета имущественных отношений.

Конфликты между жителями центра Петербурга и водителями иногда доходят до драк и вызова полиции

Депутат Заксобрания Наталия Астахова считает этот шаг "робким и половинчатым". "Нам предлагают ту же разрешительную процедуру, просто с другим набором документов. Где четкие сроки? Где гарантия, что чиновник не откажет под формальным предлогом? Опасения жителей не учтены, их снова ставят в положение просителей". По ее мнению, нужно законодательно прописать приоритетное право жителей на парковку в своем дворе.

Как вам это

Армен Оганесян, председатель межрегиональной общественной организации "Движение автомобилистов", г. Волгоград:

- Если во всех дворах появятся шлагбаумы, жильцы будут только рады. Они смогут спокойно поставить машину, а не крутиться, выискивая свободное место. Но лучшим решением я считаю баланс между платными и бесплатными парковками. В Волгограде весь центр сделали платным, якобы чтобы разгрузить улицы. На самом деле это просто способ пополнить бюджет. А вот если бы общественный транспорт работал как часы, жители охотнее бы пользовались им, чтобы добраться на работу.

Темур Абдуллаев, координатор проекта "Дороги Ярославля":

- С началом работы платных парковок должно появиться понимание, что владение автомобилем - это не только преимущества, но и какие-то недостатки. Понятно, что процесс перехода на общественный транспорт у водителей будет долгим, и они до последнего будут искать возможность припарковать авто в центре. Огромное количество автомобилей из центра переместилось под знаки запрета остановки и стоянки кварталом дальше. Этим и нужно заниматься. А у проживающих в центре - два пути. Скинуться и купить шлагбаум или купить жилье подальше от центра, где заполняемость парковок невысока.

Румия Сюбаева, домохозяйка, г. Балашиха:

- Только приветствую, когда власти идут навстречу жителям. Наш дом находится возле шоссе, и через двор проезжают десятки машин, объезжая пробку. Давно хотели поставить шлагбаум, устраивали собрание собственников, но в итоге отказались от этой идеи - много бумаг.

Подготовили: Роман Мерзляков, Александр Шиханов, Сергей Иванов