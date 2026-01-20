В РФ начались "живые" продажи российского авто Eonyx

На российском рынке стартовали реальные продажи нового электромобиля отечественного производства под брендом Eonyx. Первая модель марки - компактный электрический M2 производства "Автотора" - уже есть в наличии у дилеров в нескольких регионах страны.

Eonyx M2 доступен в наличии в Москве, Новороссийске и Краснодаре, сообщают "Автоновости дня". Самая низкая цена зафиксирована в Новороссийске - 840 тысяч рублей. В Москве электромобиль предлагают за 895 тысяч рублей, а в Краснодаре цены варьируются от 855,5 до 926,5 тысячи рублей. Причины разброса цен не уточняются, при том что комплектация у модели безальтернативная.

Ранее "РГ" рассказывала, как купить Eonyx M2 за 590 тысяч рублей.

Eonyx M2 по габаритам компактнее классической "Оки": длина составляет 2860 мм, колесная база - 1800 мм.

Новинка комплектуется задним электродвигателем мощностью 10 л.с., одноступенчатым редуктором и литий-железо-фосфатной батареей емкостью 10,8 кВт·ч. Запас хода заявлен на уровне до 150 километров по циклу CLTC. Полная зарядка от бытовой розетки 220 В занимает около восьми часов.

Передняя подвеска выполнена по схеме McPherson, сзади используется неразрезной мост.

Автомобиль предлагается в единственной комплектации Standart. В ее состав входят цифровая приборная панель с экраном 6,2 дюйма, мультимедийная система с 9-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой подключения смартфона, кондиционер, а также салонный отопитель, позволяющий эксплуатировать электрокар в холодное время года.

Eonyx M2 стал первой моделью нового бренда, ориентированного на доступный электрический транспорт. Помимо него, в линейке Eonyx заявлены электрический пикап Pickup с грузовой платформой под европаллету и городской электрогрузовик Cargo. Цены на эти модели начинаются от 890 тысяч и 990 тысяч рублей соответственно.