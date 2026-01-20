Как спасти автомобиль от повреждений при чистке крыш

Компенсацию ущерба можно истребовать через суд, заявил НСН член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин.

© nsn.fm

Наиболее эффективным способом защиты от действий недобросовестных коммунальных работников является страхование, в противном случае следует обратиться в суд, заявил НСН член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.

В пабликах Москвы в соцсетях за последние дни появилось много видео с падающими с крыш глыбами снега и льда во время или после уборки коммунальщиками. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», всё это нередко попадает на автомобили во дворах, страдают также кондиционеры и спутниковые антенны. Крохин обозначил порядок действий в случае повреждения имущества коммунальщиками.

«Необходимо зафиксировать ущерб, для чего вызвать сотрудников полиции через «112», чтобы прошла регистрация. Приедет патруль, возьмет объяснение, составит акт. После того как станет ясна принадлежность территории и дома, следует обратиться с претензией в управляющую организацию. Параллельно надо обратиться в оценочную организацию, если это автомобиль – можно в автосервис. После получения оценки материального ущерба истребовать его компенсацию, а также моральный вред. Если ответчик отказывается, можно подавать в суд, который, как правило, удовлетворяет такие иски. Помимо основного ущерба можно взыскать судебные издержки, а также 50% потребительский штраф по закону «О защите прав потребителей». Ущерб будет взыскан с управляющей компании, либо, если здание коммерческое или государственное, - с балансодержателя», - пояснил собеседник НСН.

Ранее председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева заявила НСН, что жалобы на управляющую компанию из-за плохой уборки снега во дворах могут привести к уменьшению количества дворников.