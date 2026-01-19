Ferrari 12Cilindri Tailor Made: шедевр южнокорейского искусства на теле «итальянца»

Компания Ferrari представила уникальное, сделанное на заказ купе 12Cilindri Tailor Made, разработка и производство которого заняли почти два года. Автомобиль предназначен для южнокорейского рынка, в работе над ним приняли участие южнокорейские деятели современного искусства — художники и музыканты.

© Колеса.ру

Индпошив является важной статьёй дохода Ferrari, он может быть весьма разнообразным — от уинкальной обивки/окраски до разработки полностью нового кузова в рамках программы One-Off. У представленного сегодня Ferrari 12Cilindri Tailor Made кузов в техническом плане стандартный, но его отделка, как внешняя, так внутренняя, стала хлостами для работы южнокорейских художников Дахе Чон, Хёнхи Ким, Тэхён Ли, а также музыкального дуэта GRAYCODE, jiiiiin. Курировала разработку этого необычного проекта креативная студия COOL HUNTING в США.

Первое, что бросается в глаза — переливающийся цвет кузова Yoonseul, вдохновлённый атмосферой ночной жизни Сеула в ритме Кей-поп (южнокорейский музыкальный жанр), а своеобразный рисунок на нём — это визуальное воплощением звука двигателя Ferrari V12, созданное музыкальным дуэтом GRAYCODE, jiiiiin, который известен своими экспериментами и перформансами в области электронной музыки.

Художница Дахе Чон прославилась как мастер ручного плетения, она создаёт уникальные объёмные ткани, умело используя игру света и тени. От неё Ferrari 12Cilindri Tailor Made получил 3D-ткань для сидений, пола, передней панели и центрального тоннеля. Также Дахе Чон разработала узор для прозрачной крыши автомобиля, который нанесён методом трафаретной печати, при ярком наружном освещении этот узор в виде тени покрывает поверхности салона.

Полупрозрачные эмблемы Ferrari на передних крыльях, колпачки ступиц колёс, гарцующий жеребец и шильдик на корме — это результат творчества художницы Хёнхи Ким, известной своими декоративными изделиями из акрила. Салону автомобиля от неё досталась полупрозрачная вставка на центральном тоннеле и подписанная авторским каллиграфическим почерком табличка с названием проекта. В багажнике имеется авторская сумка-футляр для ценных вещей от Хёнхи Ким, а внутри футляра хранится некий художественный артефакт, напоминающий ключ от Ferrari и выполненный в авторской технике Хёнхи Ким.

Тэхён Ли — известный современный художник, который широко использует в своём творчестве традиционные техники корейского искусства, в том числе работу с лаком. Итальянскому купе от него достались белые лакированные тормозные суппорты и выполненные в аналогичной технике белые подрулевые лепестки ручного переключения передач.

Техническая начинка у Ferrari 12Cilindri Tailor Made стандартная: 6,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель V12 выдаёт 830 л.с. и 678 Нм, вся мощность передаётся на задние колёса через 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, разгон до 100 км/ч занимает 2,9 с, максимальная скорость — более 340 км/ч.

Стандартное купе Ferrari 12Cilindri стоит в Европе порядка 400 000 евро без учёта опции, а стоимость проекта Tailor Made не названа — возможно, когда-нибудь мы её узнаем, если эта уникальная машина всплывёт на каком-нибудь аукционе современного искусства.