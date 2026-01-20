Новый флагманский кроссовер Nio ES9 готовится к премьере

Китайская компания Nio назначила предварительно на 10 апреля премьеру нового флагманского кроссовера ES9, при этом в электронной базе китайского Минпрома он всплыл ещё на позапрошлой неделе.

Основанная в 2014 году китайским предпринимателем Уильямом Ли компания Nio Inc. 6 января этого года отчиталась от выпуске своего миллионного автомобиля — правда, в этот миллион вошли не только машины под маркой Nio, но и те, что были произведены под дочерними брендами Onvo и Firefly. Между тем бизнес-показатели Nio пока оставляют желать лучшего: компания продолжает оставаться убыточной и вынуждена была в прошлом году сокращать расходы и сотрудников. Глобальные продажи материнского бренда Nio в прошлом году снизились на 11,1% до 178 806 автомобилей, но благодаря хорошей динамике брендов Onvo и Firefly общие продажи Nio Inc. в прошлом году выросли на 46,9% до 326 028 шт.

Проблема материнского бреда Nio состоит в том, что он производит и продаёт только электромобили, тогда как основные конкуренты (например, Zeekr, Xpeng, Leapmotor) уже добавили в свои модельные ряды plug-in гибриды, так как рынок «электричек» близок к насыщению. Гибриды, возможно, появятся у брендов Onvo и Firefly, но сама марка Nio пока хранит верность «электричкам», и её ближайшей новинкой тоже будет электромобиль — это Nio ES9.

Сейчас флагманским кроссовером Nio является ES8, который минувшей осенью перешёл уже в третье по счёту поколение, его габаритная длина — 5280 мм, колёсная база — 3130 мм. Грядущий кроссовер Nio ES9 будет ещё крупнее: его габаритная длина составит 5365 мм, ширина — 2029 мм, высота — 1870 мм, колёсная база — 3250 мм.

От «третьего» Nio ES8 новому флагману достанется платформа NT 3.0 с 900-вольтовой электрической архитектурой и двухмоторная силовая установка, максимальная совокупная мощность которой — 707 л.с. Снаряженная масса составит не менее 2845 кг, максимальная скорость будет ограничена на отметке 220 км/ч. Прочие технические подробности станут известны позже.

Nio ES9, очевидно, будет дороже, чем Nio ES8, цены на которой в Китае начинаются от 406 800 юаней (4,54 млн рублей в переводе по текущему курсу). В России Nio Inc. свои машины официально не продаёт, но у серых дилеров регулярно появляются новинки всех трёх брендов — Nio, Onvo и Firefly.