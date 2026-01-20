В Москве поездки на каршеринге стали популярнее и безопаснее

Каршеринг продолжает набирать популярность в городе, хотя давно уже перестал быть новинкой. В прошлом году на машинах с поминутной арендой было совершено 55 миллионов поездок - на два миллиона больше, чем в 2024-м. А вот аварийность, за которую принято ругать этот вид транспорта, упала за год на девять процентов.

Свежей статистикой поделились в столичном департаменте транспорта. И, судя по ней, каршеринговые авто в принципе не так уж часто попадают в автоаварии. В 2024 году их зарегистрировали 411, а в прошлом году - 379. Число раненых в ДТП тоже уменьшилось за тот же период с 481 до 450.

"Каршеринг ежегодно становится все более комфортным и безопасным. Верификация через mos.ru, оценка стиля вождения, штрафы и ограничения доступа за опасную езду - это меры, которые помогают снизить аварийность. Вместе с операторами каршеринговых компаний и Госавтоинспекцией мы продолжаем улучшать этот сервис", - говорит заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Верификацию через mos.ru ввели в сентябре прошлого года. Это позволяет подтвердить данные водителя даже при замене документов. Многие уверенно говорили о том, что такая мера снизит число пользователей, но этого не произошло - верификация занимает всего несколько минут, так что для добросовестных водителей не составляет проблемы.

Кроме того, у пользователей каршеринга есть рейтинг - он рассчитывается на основе данных о манере вождения, нарушениях и штрафах. Уровень рейтинга влияет на формирование тарифа - с низким баллом приходится платить больше, а с высоким можно рассчитывать на преференции. При этом за грубые нарушения водителей просто блокируют.

На каршеринговые машины больше внимания обращают инспекторы ГИБДД, причем при остановке они могут не только проверить водительское удостоверение, но и попросить показать аккаунт каршерингового приложения, чтобы убедиться, что он принадлежит именно тому, кто сидит за рулем.

Эти и другие меры сделали сервис безопасным и помогли ему вырасти в Москве в полноценный вид транспорта. Российская столица стала мировым лидером по динамике развития сервиса, автопарк арендных машин в городе насчитывает 40 тысяч. В прошлом году пользователи брали напрокат автомобили почти 150 тысяч раз в день. В результате снижается нагрузка на дороги и парковки - если личные авто гораздо больше стоят, чем едут, то у каршеринга картина другая.

К тому же наметился и новый тренд - длительные поездки по городу и за его пределы. Среднее время аренды одной машины достигло почти полутора часов, а длина поездки - 26 километров. Этому способствует расширение географии сервиса - на каршеринге стало можно поехать не только на работу, в торговый центр или домой, но и в небольшое путешествие в другой город или пригород.