Toyota обновила вэн HiAce прошлого поколения

Эта модель на домашнем рынке по-прежнему в строю, хотя новое поколение уже давно в продаже. Технику посвежевшей версии оставили прежнюю.

© Колеса.ру

Компания Toyota начала выпускать автомобили своей коммерческой линейки в 1967-м. За прошедшие годы модель успела пять раз сменить генерацию, актуальный вэн Toyota HiAce шестого поколения дебютировал в 2019-м. Что интересно, фургон и микроавтобус предыдущей генерации, предлагаемые с 2013 года, по-прежнему доступны на домашнем рынке. И сейчас производитель подготовил для них порцию обновок.

«Пятому» Toyota HiAce практически ничего не стали менять во внешности. Единственным изменением является головная оптика чуть более узкой формы: вэну достались новые двухлучевые светодиодные фары. В остальном всё осталось прежним: оформление радиаторной решётки, воздухозаборника, интегрированного в нижнюю часть переднего бампера, а также кормы и задних фонарей.

В салоне изменений больше, теперь он стал более современным. В списке стандартного оснащения всех моделей числится восьмидюймовый тачскрин на передней панели, с помощью которого можно взаимодействовать с навигационной системой, кроме того, он отображает видео с камер панорамного обзора. Перед водителем располагается семидюймовый цифровой щиток приборов, который теперь тоже доступен всем версиям вэна. Помимо этого, в списке оборудования комплектации Super GL теперь числится подогрев передних сидений.

Посвежевший HiAce пятого поколения получил новейший комплекс Toyota Safety Sense, который включает в себя более продвинутые функции помощи водителю. Обновлённый микроавтобус снабдили круиз-контролем с радаром и регулированием скорости на поворотах, ассистентом при смене полосы движения, функцией распознавания дорожных знаков и т.д.

Технику производитель решил не трогать. Так что в гамме Toyota HiAce по-прежнему два мотора: 2,0-литровый бензиновый двигатель, максимальная мощность которого составляет 160 л.с. (крутящий момент – 182 Нм), а также 151-сильный дизель объёмом 2,8 литра (300 Нм). Оба мотора идут в комплекте с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, привод – задний или полный.

Обновленный вэн HiAce пятого поколения поступит в продажу в Японии 2 февраля 2026 года. За стартовую версию посвежевшей модели просят не менее 2 860 000 иен (эквивалентно примерно 1,4 млн рублей по текущему курсу), а за топовый вариант придётся заплатить не менее 4 683 800 иен (около 2,3 млн рублей).

Напомним, сейчас японский производитель уже работает над преемником Toyota HiAce. В его основу ляжет соответствующий концепт, который был представлен на автосалоне в Токио в октябре 2025 года. Он дебютировал в двух модификациях – стандартный фургон и микроавтобус с удлинённой колёсной базой и более высокой крышей. Когда «седьмой» HiAce появится на рынке, станет известно позже.