Средняя цена на такси в России впервые превысила 50 рублей за километр

В России средняя стоимость поездки на такси за один километр впервые достигла отметки в 50,16 рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ данных статистики.

© Газета.Ru

Отмечается, что в 54 российских регионах цены на такси ниже указанной суммы. Самые дешевые поездки в Ингушетии – 18 рублей за километр, Липецкой области – 23,3 рубля и Чеченской Республике – 25,6 рубля.

Также ниже средней цены по стране километр поездки в такси стоил в Краснодарском крае – 48,85 рубля, Калининградской области – 47,78 рубля, Алтайском крае – 44,77 рубля и Оренбургской области – 35,8 рубля.

Дороже всего поездка на такси стоит в Салехарде – 245,4 рубля за километр. В среднем поездка в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах стоит 170 рублей и 154,7 рубля соответственно.

До этого в Минцифры сообщили, что россияне теперь могут проверить данные о такси на «Госуслугах» с помощью специальных QR-кодов в салоне автомобиля или по номеру машины. Нововведение позволит гражданам узнать информацию о машине, а также получить сведения о перевозчике. Эти данные отображаются из системы Минтранса «Такси», где хранится информация о разрешениях на перевозки и о том, какие автомобили включены в реестр. Ожидается, что проверка может повысить безопасность на дорогах и сократить число незаконных перевозчиков.

Ранее стало известно, что в России могут появиться скидки в такси для многодетных семей.