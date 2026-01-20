В России могут разрешить оплачивать парковку в течение пяти суток

В России могут разрешить постоплату парковки. Об этом, ссылаясь на ответ министерства транспорта РФ депутатам Госдумы от фракции «Новые люди», сообщает ТАСС.

В декабре парламентарии направили в Минтранс запрос, в котором предложили предоставить автомобилистам возможность оплачивать парковку не сразу, а в течение пяти суток.

В ответе говорится, что ведомство осуществляет подготовку проекта федерального закона, в котором предусматривается внедрение механизма постоплаты парковочных сессий.

В министерстве отметили, что постоплата позволит повысить платежную дисциплину автомобилистов и снизить число штрафов для добросовестных пользователей, не успевающих перечислить деньги за парковку за отведенное время.

В настоящее время срок оплаты парковки определяется региональными правилами. В частности, в Москве необходимо оплатить парковку автомобиля в течение пяти минут, в Санкт-Петербурге — 15 минут.

До этого сообщалось, что на некоторых улицах Москвы с 2 января 2026 года будут скорректированы парковочные тарифы.

Ранее были названы штрафы ГИБДД, которые нельзя оплатить со скидкой.