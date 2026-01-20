Теоретический экзамен на права могут ужесточить

Проект ужесточения правил проведения теоретического экзамена на получение водительских прав подготовлен для внесения в правительство. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

"Общественное обсуждение документа с поправками о проведении теоретического экзамена на получение водительского удостоверения завершено, сейчас идет подведение его итогов. Затем по результатам будет доработка документа, межведомственное согласование и вынесение на рассмотрение в правительство", - сказал собеседник агентства.

МВД России ранее разработало поправки в регламент проведения экзамена на получение водительских прав и предлагает дополнить перечень нарушений, при которых кандидат не допускается к экзаменам. Так, новым пунктом в перечне может стать использование экзаменуемым средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры и другой персональной электроники. В частности, в случае аннулирования результатов экзаменов, например из-за скрытых наушников или видеокамер с процессорами, кандидату в водители назначается следующий экзамен, который проводится не ранее чем через 12 месяцев со дня проведения экзамена, результат которого был аннулирован.

Кроме того, проектом предлагается установить в помещения подразделений ГАИ, где проводится теоретический экзамен, средства аудио- и видеорегистрации процесса проведения теоретического экзамена, которые должны будут обеспечить в режиме реального времени аудио- и видеозапись процесса его проведения. Также МВД предлагает сократить срок сдачи практического экзамена с 180 до 60 дней.