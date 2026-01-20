Что будет с машинами, застрявшими на таможне из-за утильсбора

На границе РФ скопились автомобили из Японии, чьи владельцы не успели их ввезти до повышения утилизационного сбора. Растаможить застрявшие на границе автомобили мощностью более 160 л.с. по прежним льготным ставкам теперь невозможно. Гражданам придется либо платить огромные суммы по новым правилам, либо искать способы избавиться от машин. Эксперты рассказали AutoNews, что будет с машинами, если они простоят на таможне слишком долго.

Запрыгнуть в последний вагон

Многие россияне, планируя покупку автомобиля в 2025 году, рассчитывали на льготный утилизационный сбор. По тем правилам за новую машину нужно было заплатить 3,4 тысячи рублей, а за автомобиль старше трех лет – 5,2 тысячи.

Однако с 1 декабря 2025 года система изменилась. Льготы отменили для моделей с двигателями мощнее 160 лошадиных сил. Теперь размер сбора для частных лиц привязали не только к объёму двигателя, но и к мощности. В результате владельцам таких машин приходится платить по значительно более высоким коммерческим ставкам.

Это привело к резкому росту расходов. Например, если раньше за кроссовер Geely Monjaro с мотором 238 л.с. нужно было отдать 3,4 тысячи рублей по льготе, то с 1 декабря сумма выросла до 842 тысяч, а с 1 января 2026 года – уже до 1 010 400 рублей. Для BMW X3 сбор и вовсе подскочил с 3,4 тысячи до 3 316 800 рублей, то есть почти в тысячу раз.

Крупные импортеры, предвидя такие изменения, заранее нарастили складские запасы. Но некоторые частные покупатели, которые заказывали машины из-за рубежа (в частности, из Японии), не успели. Из-за задержек поставок их автомобили попали под новые правила: льготный сбор превратился в коммерческий, а затем был дополнительно увеличен с началом 2026 года.

Что говорят на таможне

В Федеральной таможенной службе заверили, что сделали все возможное для своевременного оформления льготных платежей: все пассажирские таможенные декларации, поданные до окончания 30 ноября, были зарегистрированы в полном объеме. В ведомстве также отметили, что такие обстоятельства, как метеоусловия, задержавшие суда, или ошибки в расчете времени прибытия, приведшие к срыву сроков подачи документов, не относятся к зоне ответственности таможенной службы.

Почему так произошло

Ситуацию с «зависшими» на границе автомобилями в беседе с AutoNews прокомментировал Глеб Шнайдер, руководитель компании по поставкам иномарок. Он пояснил, что проблема владельцев застрявших авто связана со срывами поставок – их ввели в заблуждение импортеры, пообещав доставить машину до повышения утильсбора, но не сумев выполнить обязательства.

К примеру, большая часть заказанных автомобилей, особенно из Южной Кореи, прибыла вовремя, поскольку доставка оттуда занимает всего неделю. Однако по другим направлениям, ситуация сложилась значительно хуже.

«Намного сложнее обстоят дела с Японией и Китаем. Транспортировка затянулась, и многие просто не рассчитали увеличенный срок доставки. Особенно это касается санкционных японских машин, ведь некоторые из них были куплены еще до новости о повышении утильсбора и все равно не успели прийти вовремя», – рассказал эксперт.

По его словам, поставщики, которые дорожат репутацией и именем, могут компенсировать клиентам издержки, возникшие не по вине покупателей. В пример он привел случай с поздно заказанным Subaru Levorg, который в итоге обошелся не в 1,5 млн, а в 3 млн руб. из-за разницы в «утиле»: фирма пошла на уступки и компенсировала покупателю убыток. Однако все же большая часть поставщиков попытается переложить ответственность на клиентов.

Мнение юриста

«Теперь же вариантов немного: растаможивать машины по повышенному «утилю» или пытаться сразу их продавать. Остальные варианты рискованные – можно лишиться еще большей суммы. Возврат в Японию нереален: придется потратить колоссальные средства. Продать автомобиль на территории Российской Федерации тоже невозможно до уплаты утильсбора», – пояснил автоюрист Лев Воропаев.

Он добавил, что формально возможно продать автомобиль в странах СНГ, но для этого потребуется пройти процедуры таможенного транзита, которые сопряжены со значительными рисками – обязательными финансовыми гарантиями и жесткими сроками вывоза транспортного средства. По его мнению, в данной ситуации наименьшим ущербом будет просто уплатить повышенный утилизационный сбор. После этого автомобиль можно будет законно продать.

«Если разница в старом и новом «утиле» чрезвычайно высока, то такое транспортное средство может остаться на таможне и впоследствии перейти в доход государства. Процедура запускается, когда собственник не растаможивает автомобиль в установленные сроки», – подчеркнул юрист.

Стоит отметить, что сроки для такого перехода в собственность государства могут быть существенно сокращены. Осенью 2025 года стало известно о законодательной инициативе, согласно которой автомобили, оставленные на таможне, могут переходить в госсобственность уже через 30 дней.

Соответствующие поправки Минфина в закон «О таможенном регулировании» были поддержаны правительственной комиссией по законопроектной деятельности, но с условием доработки отдельных положений. Предлагаемые изменения предполагают сокращение срока хранения с нынешних 60 до 30 суток. Однако на данный момент данный законопроект еще не принят.

