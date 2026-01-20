Эксперт показал уровень защиты от коррозии у автомобилей Tenet

«За рулем» показал уровень защиты от коррозии у автомобилей марки Tenet

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков побывал на заводе «АГР Калуга», где на бывших мощностях Volkswagen сейчас делают автомобили марки Tenet.

Кроссоверы Tenet (бывшие Chery) тут производят со сваркой и окраской кузовов, и результат этого процесса эксперт показал в коротком видеоролике. На поверку, идущий по конвейеру кузов кроссовера Tenet T7 оказался сварен и окрашен на вполне высоком уровне. Мастика на внутренние швы наносится вручную, а на полу кузова имеются вибро- и шумоизолирующие маты.

Колесные арки имеют защитный слой 0,6-0,8 мм, а подкапотное пространство полностью окрашено базовой краской, отметил Кадаков.

А нужен ли такому кузову дополнительный антикор? Ответ – в клипе от «За рулем»!