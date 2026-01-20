Автоэксперт высказался об идее лишать прав за ксеноновые фары

Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин призвал лишать российских водителей прав за использование ксеноновых фар. Альтернативой этому наказанию, по его мнению, может стать штраф в 30 тысяч рублей. Инициативу уже направили главе МВД Владимиру Колокольцеву. Шапарин объясняет, что из-за слишком яркого света от ксеноновых фар водителям сложнее пользоваться зеркалами заднего вида, а встречный поток ослепляется. О том, имеет ли инициатива право на жизнь, «ФедералПресс» рассказал автомобильный эксперт Дмитрий Попов:

«В этой ситуации, как всегда, дьявол кроется в деталях. Дело в том, что ксеноновые фары и источники такого света у нас не запрещены. Поэтому идея лишать из-за них прав не имеет под собой никакой почвы. Можно открыть технический регламент Таможенного союза. Там сказано, что источники света должны соответствовать типу оптического элемента. Огромное количество заводов-изготовителей производит автомобили сразу с ксеноновой оптикой и такими же источниками. Они идут в модели разных комплектаций – например, такие есть у Cherry, у Haval. Проблема в чем – ксеноновая фара опасна тем, что она более монохроматический источник, в ее световом пучке меньшее количество гармоник. И если на пути такого света появляется препятствие, то он может разлетаться куда угодно. Поэтому ксеноновая оптика предполагает не рассеиватель, как в стандартных фарах, а линзу-конденсер, чтобы собирать свет в пучок. И она же предполагает обязательное наличие омывающих устройств, которые будут очищать стекло от грязи, чтобы свет не шел куда угодно. Естественное, заводом-изготовителем это все должно быть предусмотрено. Если же человек хочет на свой автомобиль установить ксеноновые фары с соблюдением процедуры, которая предусмотрена в техническом регламенте Таможенного союза, то он должен поехать в сертифицированную лабораторию для обследования машины, получить там подтверждение того, что на нее можно поставить такой свет, а после поехал в ГАИ за разрешением. После этого фары можно поставить. В этом случае никаких нарушений не будет, ведь изменения в конструкцию транспортного средства будут внесены в соответствии с законодательством. Если же это будет сделано самопально, то к такому водителю возникнут вопросы, ведь это риски в плане безопасности. Как я понял из высказываний Шапарина, он не различает ксенон, установленный на законном основании, на незаконном, и заводской. И в этом его глубокое заблуждение. Как бы ему ни не нравилось то, что фары светят ярко, но это не наше техническое решение. Оно находится в парадигме заводов-изготовителей и технического регламента».

