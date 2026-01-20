В РФ сняли с продажи последние "настоящие" Toyota Camry

Российские автодилеры полностью распродали запасы седанов Toyota Camry восьмого поколения, утверждает Wroom. Речь идет о моделях с заводским индексом XV70, которые долгое время оставались доступными на рынке, несмотря на прекращение официального производства. Именно эту Camry многие автолюбители считают наиболее удачной и "настоящей" версией модели.

Сборка Toyota Camry восьмого поколения на заводе в Санкт-Петербурге была остановлена весной 2022 года. Однако значительные складские остатки позволяли дилерам предлагать автомобили российской сборки еще на протяжении нескольких лет.

Позднее, в 2023 году, на рынок вышли седаны китайского производства, выпускавшиеся на совместном предприятии GAC-Toyota.

Тем не менее до конца 2025 года у дилеров еще сохранялись автомобили предыдущего поколения.

Поставки Toyota Camry нового, девятого поколения, с индексом XV80, также произведенные в Китае, начали поступать в РФ в 2024 году.

Минимальная стоимость Toyota Camry из наличия у дилеров в настоящее время начинается от 4,4 млн рублей.

