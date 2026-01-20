В РФ привезли Nissan Frontier Pro PHEV

В России возможно приобрести пикап Nissan Frontier Pro. Как стало известно редакции Quto, автомобиль обойдётся российским покупателям в пределах от 4 995 000 до 5 480 000 рублей в зависимости от комплектации (с учётом НДС и всех необходимых документов).

© Quto.ru

Основным преимуществом рамного гибридного пикапа с подзаряжаемой батареей можно смело назвать сочетание характеристик полноценного внедорожника с налоговыми льготами легкового автомобиля, так как модель имеет категорию «B».

В его основе — параллельная гибридная система, которая состоит из полуторалитрового бензинового двигателя с турбонаддувом, выдающим 105 киловатт (142,8 лошадиных сил), и переднего электромотора пиковой мощностью 212 лошадиных сил. Суммарная мощность установки достигает 320 киловатт (435 лошадиных сил), а крутящий момент — 800 Ньютон-метров. Энергию для электромотора обеспечивает высоковольтная батарея типа «тройной литий» ёмкостью 33 киловатт-часа.

Автомобиль имеет классические для пикапа размеры: длина — 5494 миллиметра, ширина — 1960 миллиметров, высота —1950 миллиметров.

© Nissan

© Nissan

© Nissan

Покупателям предоставляется возможность выбрать одну из трёх комплектаций. Так, базовая версия Comfort обойдётся в 4 995 000 рублей. Среди опций — две подушки безопасности, базовый круиз-контроль, кондиционер, отсутствие большинства ассистентов, рейлингов на крыше, дальнего света, панорамной крыши и блокировок дифференциалов. Кроме того, бесключевой доступ возможен только для водительской двери, а сиденья без подогрева и вентиляции. Но есть кондиционер.

Модификация Deluxe за 5 160 000 рублей несколько «богаче». Добавляется однозонный климат-контроль, подогрев и вентиляция передних сидений, дальний свет, бесключевой доступ на передних дверях, дополнительные подушки безопасности, ассистенты водителя уровня L2.

В максимальной комплектации Max, стоимость которой 5 480 000 рублей, в списке оборудования появляется полноценное запасное колесо (вместо ремкомплекта, как в двух других версиях), возможность заказа блокировок дифференциалов, панорамная крыша, амбиентная подсветка и аудиосистема с 12-ю динамиками.

Новый Frontier Pro PHEV представлен производителем как универсальный автомобиль для работы, путешествий и активного отдыха.