В России доля автомобилей старше 10 лет превысила 72%

Доля легковых автомобилей старше 10 лет в России в 2025 году увеличилась до 72,2% с 48,9% в 2015 году, следует из презентации главы ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексея Подщеколдина, представленной на отраслевой конференции.

В сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) аналогичный показатель вырос с 58,8% до 76%.

"Что произошло в 2015 году - доля автомобилей старше 10 лет у нас было 49%, а в 2025 году она стала 72%, парк постарел почти вдвое. И если брать LCV, то было 58,8%, [стало] - 76%. Причем средний возраст автомобиля сейчас порядка <...> 16-17 лет. Я думаю, что можно смело называть 17 лет", - прокомментировал Подщеколдин.

Эксперт также указал на объем продаж, необходимый для омоложения автопарка.