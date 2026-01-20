В Госдуме хотят отменить плату за парковки у некоторых торговых точек

В ГД предложили сделать парковки у ряда торговых точек бесплатными. Депутаты обратились к главе министерства транспорта России Андрею Никитину с предложением закрепить в законодательстве норму о бесплатной 15-минутной стоянке автомобилей рядом с аптеками.

«Система платных парковок стала практически повсеместной в крупных городах и активно расширяется в пределах городской черты, включая участки у социально важных объектов – в том числе рядом с аптечными организациями. В результате граждане, которым необходимо быстро и ненадолго заехать за лекарствами и припарковаться на 5–10 минут у аптеки, оказываются в ситуации, когда им необходимо оплачивать кратковременную остановку как за полноценный час парковки», — отмечают авторы инициативы.

Уточняется, что сегодня региональные власти могут самостоятельно устанавливать льготы и обеспечить граждан бесплатным временем стоянки у социальных объектов, но на практике такой подход не применяется.

«В этой связи считаем целесообразным рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации со стороны Минтранса России предусмотреть во всех регионах единый социально ориентированный подход и установить возможность бесплатной парковки сроком до 15 минут на платных парковках в городской черте, расположенных в непосредственной близости от аптечных организаций, независимо от формы собственности аптек и времени суток», — говорится в обращении.

Реализация нововведений позволит снизить социальную напряжённость и создать понятные для водителей условия в ситуациях, когда нужно купить лекарства.