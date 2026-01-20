Средний чек на ремонт автомобилей в России вырос

В 2025 году средний чек на обслуживание и ремонт автомобилей в России поднялся на 16%. Об этом рассказала директор Fit Service Татьяна Овчинникова в беседе с Motor.ru.

По словам Овчинниковой, количество нормо-часов на одного клиента увеличилось на 10%. Кроме того, среднее число закупаемых запчастей выросло с 7,8 до 8,1 за визит. Это связано с тем, что средний возраст машин в стране превышает 15 лет, а более 70% автомобилей старше 10 лет. Средний чек в сети за год достиг 11,7 тыс. рублей.

Рост расходов СТО в этом году связан не с повышением цен, а с усложнением выполняемых работ. Владельцы машин вынуждены вкладывать средства в трудоемкие и объемные процедуры для поддержания исправности своих авто.

В таких условиях особенно важно проводить регулярное и плановое техническое обслуживание. Эксперт предупредила, что своевременный уход за машиной позволяет выявлять проблемы на ранних стадиях, предотвращая внезапные поломки и значительные расходы на сложный ремонт или замену агрегатов.

