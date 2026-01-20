В РФ привезли автомобили-амфибии Jetour G700

В ходе ежедневного мониторинга сайтов бесплатных объявлений "Российской газете" удалось обнаружить в продаже у одного из российских дилеров новый водоплавающий внедорожник Jetour G700. Что примечательно, официальный дебют модели на отечественном рынке запланирован в третьем квартале этого года.

Автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором (211 л.с.), который работает в паре с гибридной трансмиссией и системой полного привода. Габариты - 5198 х 2050 х 1956 мм. Суммарная мощность силовой установки - внушительные 904 л.с. Запас хода на электротяге составляет 150 км, общий - 1,4 тыс. км. Предусмотрены автоматические блокировки дифференциалов и передовой комплекс водительских ассистентов (ADAS). Уровень защиты IP68 позволяет преодолевать броды до 970 мм.

В Китае продажи машины начались в октябре прошлого года по цене от 349 900 до 429 900 юаней (3 855 000 до 4 737 000 рублей).

Дилер из Иркутска просит за автомобиль из ближайшей поставки 10 100 000 рублей.

