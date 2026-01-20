Продажи автомобилей «Москвич» упали на треть

По итогам 2025 года суммарные объемы продаж машин российского концерна «Москвич» сократились на треть в сравнении с показателем за 2024-й. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг»).

За 12 месяцев реализация автомобилей вышеуказаной марки упала на 33 процента. Всего за прошлый год в России реализовали 15,6 тысячи машин этого бренда.

Подавляющую долю (81 процент) продаж обеспечил кроссовер «Москвич 3». Эта модель в 2025 году разошлась тиражом в 12,7 тысячи единиц. Еще порядка десятой части реализации бренда пришлась на лифтбек «Москвич 6» (1,5 тысячи штук.). Оставшиеся 9 процентов продаж поделили между собой электрокар «Москвич 3е», а также «Москвич 8» и «Москвич 5». Их совокупный результат составил 1,4 тысячи экземпляров.

Прошлый год стал разочаровывающим в плане реализации для всех ключевых российских концернов. Так, продажи Lada за это время снизились на почти на четверть, «КАМАЗа» — более чем на 20 процентов, группы «Соллерс» (локализованные Sollers) и «УАЗ» — на 20,6 процента. На подобную динамику повлиял ряд факторов, включая общее подорожание машин, регулярное повышения утильсбора, жесткая денежно-кредитная политика Центробанка и низкую доступность автозаймов для значительной части населения.

В сложившихся реалиях, отмечал глава группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, ожидать скорого оживления продаж машин на внутреннем рынке не стоит. Если это и произойдет, пояснил он, то не раньше весны 2026 года. Первые два месяца уйдут на адаптацию к резкому повышению утильсбора, констатировал аналитик.