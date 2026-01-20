Российские дилеры Bestune перестали предлагать кроссовер T77

Кроссовер Bestune T77 в его нынешнем виде покинул авторынок России, следует из официального заявления компании.

Отметим, что за время официального присутствия в РФ Bestune T77 ни разу не отметился в списках бестселлеров, выпуск в РФ под наименованием Lada X-Cross 5 в свое время тоже не задался.

Однако в ближайшее время все может поменяться. По предварительным данным, концерн FAW, которому принадлежит Bestune, планирует организацию сборки автомобилей в России – инсайдеры сообщают, что это будут как раз обновленный Bestune T77, а также кроссовер T90 и лифтбек B70. Как думаете, что нужно локализованному Bestune T77, чтобы он, наконец-то, «зашел» на российском рынке?