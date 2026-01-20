В России беспрецедентно подорожал седан Hongqi H9

Речь идет о заднеприводной модификации в комплектации Deluxe. Такое значительное увеличение может быть связано с перераспределением ценовой политики в связи с выходом новой версии.

Параллельно с официального сайта марки исчезли цены на одну из старейших моделей в каталоге — кроссовер HS5, производство которой началось еще в 2016 году. Вероятнее всего, это свидетельствует о полной распродаже остатков данной модели у официальных дилеров. На популярных площадках объявлений в свободной продаже нашлось всего два автомобиля HS5: один у дилера в Екатеринбурге и один в Калуге.

Ранее сообщалось, что за неделю сразу несколько марок переписали ценники на новые машины.