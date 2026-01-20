Прошел анонс сразу четырех новых моделей шин Ikon

Шинный производитель Ikon Tyres объявил о выпуске четырех новых моделей зимних шин собственного производства для легкогрузового транспорта. Компания делает упор на инновации и технологическую независимость, стремясь удовлетворить потребности российского рынка и укрепить позиции на международной арене.

© Ikon

Расширение продуктового портфеля в разных сегментах является стратегическим направлением для Ikon Tyres. Ранее предприятие функционировало как крупнейшая производственная площадка финского концерна Nokian Tyres, при этом разработка всех новых моделей осуществлялась в Финляндии. Сегодня, благодаря созданию собственного научно-исследовательского центра, весь цикл производства шин — от концепции и разработки до серийного выпуска — осуществляется в России, на территории Ленинградской области.

Новые модели шин позволят компании покрыть более 55% потребности частных владельцев и автопарков в шинах для легкогрузового транспорта. На 1 января текущего года в России зарегистрировано более 4,2 млн автомобилей этого типа, при этом около 40% из них — марки ГАЗ, на втором месте — УАЗ с долей свыше 14%. В десятку популярных брендов также входят Toyota, Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz, LADA, Nissan, Hyundai и Иж. Большинство автомобилей относятся к выпуску 2006–2008 годов.

«Шины Ikon создаются с учетом актуальных потребностей владельцев легкогрузового транспорта, которым важны надежность, эффективность и уверенное управление в любых погодных условиях. Мы используем комплексный подход: каждая технология — от состава резиновой смеси до рисунка протектора — направлена на общий результат, обеспечивая максимальную безопасность и экономическую эффективность», — отметил Владимир Барвинок, директор по развитию продукта Ikon Tyres.

В 2026 году в продажу поступят все четыре новые зимние модели легкогрузовых шин, а также одна летняя модель, представленная осенью прошлого года. Три зимние шины относятся к премиальному сегменту: Ikon Autograph Ice C4, Ikon Autograph Ice LT4 и Ikon Autograph Snow C4. Еще две модели, включая летнюю Ikon Character Eco C2, относятся к среднему сегменту: зимняя Ikon Character Ice C2. Все новинки прошли комплекс испытаний и получили необходимую сертификацию.

Летом 2025 года компания впервые представила шины собственной разработки под брендом Ikon для легковых автомобилей и внедорожников — шипованные Ikon Autograph Ice 10 и фрикционные Ikon Autograph Snow 5, которые уже успешно показали себя на рынке этой зимой.

Сегодня Ikon Tyres является примером успешной трансформации структурного подразделения крупного концерна в самостоятельную компанию, способную создавать технологически продвинутые и востребованные продукты международного уровня в условиях высокой конкуренции.