Новое оборудование в машинах будет проверять водителей на трезвость

Водителей начнут проверять на трезвость в автоматическом режиме. Росстандарт сообщил об утверждении документов, которые описывают новые ГОСТы. В перечне оказались и алкозамки, а в нацстандарте описаны методы проверки устройств, а также их функционал. В силу поправки вступят с 1 мая 2026 года, а распространяться они станут на транспорт, задействованный в сфере такси и перевозок опасных грузов.

«Стандарты на систему контроля состояния водителя направлены на повышение безопасности на дорогах. Это часть системной работы Росстандарта в данном направлении, включающей в себя сочетание инструментов стандартизации, метрологии, надзорной и профилактической деятельности», — отметил глава ведомства Антон Шалаев.

Первый ГОСТ на устройства был принят в 2023 году, но теперь он был доработан. В частности, установлены общие требования к конструкции, принципам работы замков и их функционалу.

Уточняется, что прибор должен анализировать уровень концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе и, при превышении определённой отметки, блокировать запуск двигателя. Помимо этого, он в автоматическом режиме должен передавать данные на сторону, в том числе через «ЭРА-ГЛОНАСС».

Распространяться нововведение будет на коммерческие автомобили. В частности, на такси и транспорт, который используется для перевозки опасных грузов.

Также в документах описан принцип испытаний устройств, алгоритм начальной идентификации водителя, алгоритмы и механизмы блокировки двигателя, испытания надёжности полученных данных.

Ранее в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) заявили, что оборудовать алкозамками нужно только те автомобили, водители которых уже попадались на нетрезвой езде.