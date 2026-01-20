Идет разработка нового поколения BMW 3 Series мощностью 1000 сил

BMW подтвердила, что следующая генерация 3 Series получит электрифицированную версию, которая дебютирует в конце 2026 или начале 2027 года. Среди доступных модификаций ожидается вариант мощностью до 1000 лошадиных сил (746 кВт).

© соцсети

С 2013 года двухдверные купе и кабриолеты стали выпускаться под брендом 4 Series, а в 2014 году появилась четырехдверная версия Gran Coupe. Второе поколение 4 Series было представлено в 2020 году.

Следующие поколения 3 Series и 4 Series будут построены на новой платформе для электромобилей Neue Klasse. BMW подчеркнула, что обе модели будут существовать параллельно.

4 Series продолжит занимать ключевую позицию в спортивной линейке бренда, включая сохранение названия M4 для мощного купе. BMW не планирует отказываться от этой модели, несмотря на изменения, происходящие у других производителей.

Технический директор BMW Йоахим Пост отметил, что 4 Series играет важную роль для бренда как символ спортивного характера компании. Он также подчеркнул экономическую целесообразность создания 4 Series на базе 3 Series — благодаря общей платформе и деталям. Подобный подход используется и для SUV, например, X4, который основан на X3, но обладает более динамичным дизайном. Это позволяет выпускать спортивные версии с минимальными затратами, расширяя выбор для клиентов.

Кроме того, Пост намекнул на появление нового M4, который станет производной от базовых моделей 3 Series. В целом BMW активно внедряет новые технологии и мощные силовые установки в свои основные линейки, продолжая курс на электрификацию и инновации.

Компания планирует представить электрифицированные новинки на мотор-шоу в Мюнхене в 2026 году, включая iX3, а также обновленные версии ключевых моделей с современными силовыми установками и улучшенными технологиями в салоне.