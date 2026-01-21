Почему Tenet не уничтожит Haval Jolion

Haval Jolion в 2026 году сохранит статус самого продаваемого кроссовера среди китайских моделей на российском рынке, несмотря на рост конкуренции и появление новых полноприводных версий у соперников. К такому выводу пришли участники рынка и аналитики, оценивая перспективы моделей Tenet T4 и Tenet T7.

© Российская Газета

По оценке аналитиков агентства "Автостат", пишет сайт "Китайские автомобили", ключевым конкурентным преимуществом Haval Jolion остается высокая доля полноприводных версий в структуре продаж. При этом появление у Tenet T4 модификации с полным приводом и стартовой ценой от 2,44 млн рублей может усилить давление на сегмент, но не станет решающим фактором в борьбе за лидерство.

Представители дилерского сообщества отмечают, что в массовом ценовом сегменте покупатели в первую очередь ориентируются на итоговую стоимость и условия приобретения. Небольшая разница в цене способна повлиять на выбор, однако значительная часть спроса по-прежнему приходится на моноприводные версии, что снижает эффект от расширения линейки полноприводных моделей у конкурентов.

Независимые эксперты указывают, что Tenet T4 и T7 потенциально могут нарастить продажи за счет корпоративных клиентов, однако в частном сегменте Jolion сохраняет более сильные позиции благодаря узнаваемости бренда, ликвидности на вторичном рынке и длительному присутствию в России. Отмечается, что дополнительным преимуществом остается локальная сборка, позволяющая удерживать конкурентоспособный уровень цен.

На секундочку - Tenet также выпускают в России, на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области. В числе моделей, которые могут усилить борьбу за высокие позиции в сегменте SUV, также называются Belgee X50, Geely Monjaro, Changan Uni-S и Haval M6. Однако большинство участников рынка сходятся во мнении, что в горизонте ближайшего года ни одна из этих моделей не способна стабильно обойти Haval Jolion по объему продаж.

Однако новые данные по продажам все-таки должны заставить нервничать Haval Jolion. Краткосрочный успех Tenet в конце 2025 года может стать закономерностью. И вот почему: по итогам прошлой недели Tenet T4 и Tenet T7 заняли первое и второе места соответственно по количеству реализованных авто. Haval Jolion оказался бронзовым призером рейтинга.