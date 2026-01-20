Российский рынок покинули 5 китайских кроссоверов

Пять китайских кроссоверов покинули российский авторынок в 2026 году. Речь идет о моделях Geely, Chery, Bestune и BAIC.

Так, кроссовер Geely Atlas лишился переднеприводной версии, которая, впрочем, вскоре должна вернуться в продажу, но с менее мощным двигателем. Сейчас паркетник доступен только в полноприводной версии с двухлитровым 200-сильным мотором.

Chery Tiggo 4 Pro 18 Years Edition был снят с производства. Его место, а также место стандартного Tiggo 4, заняла локализованная модель Tenet T4.

Прайс-листы на кроссоверы BAIC X35 и X7 удалены с официального сайта. Появление их полноприводных версий бренд анонсировал на 2027 год.

Снятие с продаж кроссовера Bestune T77 связано с подготовкой к выходу обновлённой версии модели, запуск которой запланирован на 2026 год.