Поставки китайских машин в Россию обрушились

Поставки машин из Китая в РФ обвалились в 2025 году. По итогам прошлого года экспорт китайских автомобилей на территорию России снизился относительно 2024 года на 42%, до 632,3 тыс. рублей. Уточняется, что речь идёт как о легковых машинах, так и о пассажирских микроавтобусах с салоном на девять и больше посадочных мест.

© Quto.ru

Общая стоимость транспортных средств, которые были ввезены на территорию России, составила $8,46 млрд — это на 44,3% меньше, чем годом ранее.

Несмотря на серьёзное снижение поставок, российский рынок остаётся для Поднебесной крупнейшим за пределами домашнего. Так, в 2025 году в Объединённые Арабские Эмираты было поставлено автомобилей на $8,06 млрд, в Великобританию — на $6,86 млрд, в Бельгию — на $6,59 млрд, в Мексику — на $6,34 млрд.

Тем временем сотни россиян столкнулись с проблемами при растаможке машин. Покупатели автомобилей оказались в неприятной ситуации и вынуждены нести непредвиденные расходы при ввозе иномарок на территорию России. Так, из-за срыва сроков поставок граждане не успели оформить документы на импортированные транспортные средства по старым ставкам утилизационного сбора, и теперь непонятно, что с этими автомобилями делать.

Кроме того, таможня в Приморье сообщила о рекордном ввозе иномарок в Россию в 2025. По итогам прошлого года сотрудники Владивостокской таможни оформили импорт более 347 436 легковых автомобилей иностранного производства для личного пользования. По словам пресс-секретаря ведомства Екатерины Волосенковой, это на 76 тысяч автомобилей больше, чем в 2024.