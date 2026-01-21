Назван самый популярный автомобиль в Европе

В 2025 году самой популярной новой моделью на европейском рынке стала бюджетная Dacia Sandero с результатом 243 676 проданных экземпляров. Это на 9,8% меньше, чем в 2024 году.

На втором месте по итогам 2025 года оказался Renault Clio (229 778 регистраций, рост на 5,8%), а третье место занял Volkswagen T-Roc (211 241, +3,8%).

В пятерку вошли еще два Volkswagen - Tiguan (197 000 авто, +0,8%) и Golf (195 455 авто, -9,8%).

В топ-10 также вошли Toyota Yaris Cross (190 565, −2,1%), Peugeot 208 (185 096, −7,3%) и Dacia Duster (168 182, −4,3%). На фоне общего спада на рынке особенно выделяются бренды MG и Peugeot: модели MG ZS и Peugeot 3008 показали рост на 27,1% и 24,7% соответственно.

Рынок в целом остается консервативным: в топ-10 не оказалось ни одной модели, доступной исключительно с электрической силовой установкой.

В первой пятерке представлены только автомобили с традиционными ДВС или с выбором между бензином и частичной электрификацией, а единственным "чистым" электромобилем в топ-25 стал Tesla Model Y - на 15-й строке рейтинга.

При этом Tesla показала заметное падение: продажи Model Y в Европе снизились на 28% - до 151 550 единиц. Модель Model 3 также потеряла позиции, опустившись на 43-ю строчку с результатом 86 301 регистрация, что на 24% меньше, чем годом ранее.