И даже Geely: какие машины без номеров чаще всего эвакуировали

Дептранс перечислил марки авто, которые чаще всего эвакуировали без номеров. Чаще всего на спецстоянки попадали BMW (253 авто), Mercedes-Benz (142 авто) и неожиданно Geely (125 авто). Замкнули пятёрку нарушителей Lada (95 авто) и Toyota (91 авто).

© Motor.ru

В 2025 году эвакуаторы «Московского паркинга» переместили на спецстоянки 2,1 тыс. автомобилей без номеров (или — с подложными номерными знаками).

По решению Антитеррористической комиссии транспортные средства забирают для проверки на возможную причастность к совершению правонарушений.

Постановление Антитеррористического комитета №638 указывает, что эвакуации подлежат подозрительные автомобили, оставленные на расстоянии до 400 метров от мест постоянного скопления людей. Таковыми считаются:

Между тем, в РФ нет наказаний за парковку машины со снятыми номерами. Когда автомобиль стоит, номера могут быть под лобовым стеклом, на любом другом месте либо «вообще нигде не находиться», ранее отмечал депутат Ярослав Нилов.