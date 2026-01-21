Прошла подготовка к продажам i-Caur V27

Официальный запуск нового гибридного внедорожника iCaur V27 от Chery вышел на финишную прямую. Первая партия серийных автомобилей отправилась из порта Шанхая в направлении зарубежных рынков.

Перед отправкой V27 прошел масштабную программу испытаний, включающую более 50 проверок в различных климатических и дорожных условиях. В Китае автомобиль преодолел свыше 1 миллиона километров.

Испытания проводились в экстремальных температурах от -40°C в Хэйхэ до +50°C в Турпане. Автомобиль тестировался на Тибетском нагорье, прибрежных и болотистых участках, скоростных магистралях, а также в дождливых условиях Юго-Восточной Азии. Особое внимание уделялось проходимости и устойчивости в суровых зимних условиях.

iCaur V27 выполнен в ретростиле с круглыми фарами и угловатым кузовом, придающими ему узнаваемый силуэт. Это пятиместный внедорожник длиной более 5 метров с колесной базой 2900 мм и высотой салона 1357 мм. Объем багажного отделения варьируется от 715 до 1818 литров при сложенных сиденьях заднего ряда.

Автомобиль доступен в пяти вариантах окраски кузова: серебристый, желтый, бежевый, черный и синий. Салон оснащен двухсекционной панорамной крышей с парящим потолком, что создает визуально открытое пространство.

Два мотора развивают суммарную мощность 456 л.с., позволяя автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 5,9 секунды. Полный привод обеспечивает отличную проходимость и управляемость. Базовая комплектация включает семь подушек безопасности и комплекс пассивных и активных систем для обеспечения высокого уровня безопасности.

Предположительно, стартовая цена iCaur V27 на российском рынке может начинаться примерно с 4,1 млн рублей.

