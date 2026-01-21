На Кубани продажи электромобилей сократились на четверть из-за роста утильсбора
В 2025 году жители Кубани приобрели 937 электромобилей. Этот результат оказался на 24,9% ниже показателей 2024 года, когда в крае было реализовано порядка 1,2 тысячи машин. Таким образом, рынок потерял практически четверть объема продаж всего за двенадцать месяцев.
Несмотря на общий спад, отдельные представители отрасли смогли улучшить свои позиции. Единственным брендом, показавшим положительную динамику, стал Evolute: объем его продаж вырос со 100 до 110 единиц, что соответствует росту на 10%. Также на рынке успешно дебютировала марка Amberauto, объем реализации которой составил 313 штук.
Наиболее серьезное падение зафиксировано у некогда популярных премиальных моделей. Продажи бренда Zeekr рухнули на 69,8%, составив всего 153 автомобиля против 523 годом ранее. Особенно пострадала модель Zeekr 001, спрос на которую сократился более чем в три раза — до 85 единиц. Модель Evolute i-Pro также показала снижение, хотя и менее значительное — на 2,8%.
Согласно информации, которую предоставили в агентстве «Автостат» изданию «РБК Краснодар», основной причиной кризиса стали новые правила импорта. В частности, существенное увеличение ставок утилизационного сбора, привязанного к мощности двигателя, сделало ввоз мощных электрокаров экономически невыгодным.
Специалисты отмечают, что текущих мощностей отечественного производства пока недостаточно для того, чтобы компенсировать дефицит импортных поставок и стабилизировать рынок. Ожидается, что в ближайшее время структура продаж продолжит смещаться в сторону более доступных локализованных брендов.Ранее эксперты сообщают о падении спроса на китайские авто в России на 23%.