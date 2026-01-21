Выпускай, пока не сняли: Лукашенко потребовал создать полностью белорусское авто

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от руководства предприятия "Белджи" создать полностью белорусский легковой автомобиль, подчеркнув, что локализация должна быть стопроцентной.

"Никуда не денешься, пока не сделаешь 100%-ный собственный автомобиль. Ставь задачу кому хочешь. Машины все должны быть нашими", - приводит агентство БЕЛТА слова Лукашенко, обратившегося к директору "Белджи" Геннадию Свидерскому.

Заявление прозвучало во вторник в Минском международном выставочном центре во время церемонии вручения символов Государственного знака качества предприятиям, чья продукция по итогам 2025 года была признана соответствующей высоким стандартам. В числе награжденных оказался кроссовер Belgee X50.

Обращаясь к директору "Белджи" Геннадию Свидерскому, президент отметил, что рассчитывает на расширение линейки продукции со знаком качества.

В настоящее время "Белджи" выпускает ребрендинговые копии Geely: Coolray первого поколения, Atlas Pro и седан Emgrand. В России модели известны как Belgee X50, X70 и S50 соответственно.