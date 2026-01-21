Как выяснила "Российская газета", в Екатеринбурге выставлена на продажу уникальная двухдверная "Волга" ГАЗ-24, да еще с полным приводом и "автоматом". Это не заводской автомобиль, но вполне легальный. И очень дорогой.

"Волга" построена на базе Mercedes-Benz S500 (W220).

Внешне купе выполнено в стилистике ГАЗ-24, однако вся силовая структура кузова, электроника и техническая начинка остались от Mercedes.

Кузовные панели - "волговские", с доработками, окрашены в темно-зеленый металлик. Салон оформлен итальянской натуральной кожей и алькантарой.

Техническая база автомобиля полностью соответствует "мерседесовской" платформе: полный привод, автоматическая коробка передач, пневмоподвеска, а также двигатель V8 объемом 5 литров мощностью 306 л.с.

В списке оборудования - четырехзонный климат-контроль, круиз-контроль, усилитель руля, электроприводы всех сидений, включая задние, и два фронтальных подушки безопасности.

По словам владельца, автомобиль сохранил все системы активной безопасности, которые были положены "двести двадцатому".

По заявлению продавца, все изменения конструкции автомобиля оформлены и зарегистрированы, поэтому транспортное средство не попадает под ограничения пункта 12.5.1 ПДД.

Цена - без малого 5 000 000 рублей. Владелец допускает вариант обмена на автомобили сопоставимого уровня: Mercedes CL или S-Class, Maserati Quattroporte, Daimler, а также другие модели с доплатой.