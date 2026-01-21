Первые новые Belgee X50+ уже прошли по конвейеру

На церемонии вручения символов Государственного знака качества в Беларуси стало известно, что завод "Белджи" начал выпуск обновленной версии Belgee X50+.

Обновленная версия X50+ получит четырехцилиндровый двигатель вместо трехцилиндрового, доработанную электронную архитектуру и адаптивный круиз-контроль. Внешне кроссовер отличается более "гладким", с менее агрессивной пластикой, бампером.

К настоящему моменту изготовлено 20 опытных образцов, сообщает агентство "Белта".

Президенту Беларуси Александру Лукашенко вручили сертификат на рестайлинговый легковой автомобиль Belgee X50+, чтобы учесть возможные замечания главы государства по перспективной версии модели.

Belgee X50 - бестселлер марки на российском рынке. По итогам 2025 года в РФ продано более 38,3 тысячи экземпляров, что обеспечило модели второе место в списке самых продаваемых кроссоверов в РФ. Купить Belgee X50 можно за 2,48 - 2,69 млн рублей (без учета акций).

Ранее "РГ" сообщала, что Лукашенко поручил директору "Белджи" Геннадию Свидерскому создать полностью белорусский автомобиль со 100-процентной локализацией.