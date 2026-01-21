«Авто.ру» открывает профили перекупщиков

Сервис «Авто.ру» открыл профили продавцов автомобилей с пробегом. Теперь при просмотре объявлений пользователи могут сразу определить, размещено ли оно частным лицом или профессиональным продавцом, занимающимся перепродажей автомобилей (перекупом). Об этом Sostav сообщили в пресс-службе сервиса.

Профессиональные продавцы в объявлениях помечаются специальной меткой PRO. Дополнительно для тех, кто прошел все предусмотренные сервисом проверки, предусмотрен бейдж «Проверенный продавец».

В профиле профессионального продавца отображается информация о специализации и опыте работы, отзывы клиентов, а также публикации в «Бортжурнале» «Авто.ру» — блог-платформе для автолюбителей.

Разграничение частных лиц и перекупщиков осуществляется на основе модерации. Алгоритмы и специалисты сервиса анализируют частоту размещения объявлений, историю автомобилей, возможные связи между аккаунтами, а также данные из внешних источников. Такой подход позволяет выявлять пользователей, систематически занимающихся перепродажей.

В компании отмечают, что открытые профили повышают прозрачность рынка автомобилей с пробегом и упрощают процесс выбора для покупателей. Пользователи получают доступ к структурированной информации и отзывам, что помогает принимать более взвешенные решения при взаимодействии с продавцами.

В ноябре «Авто.ру» дополнил Индекс клиентского сервиса дилеров (ИКС) новым критерием — оценкой достоверности объявлений. Теперь рейтинг дилерских центров зависит не только от отзывов реальных клиентов, но и от точности информации в объявлениях от дилеров.