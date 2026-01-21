По льготному утильсбору еще можно ввезти недорогие Audi и BMW

После введения заградительного утильсбора для двигателей мощностью свыше 160 л.с. на рынке параллельного импорта сформировался список из нескольких десятков подержанных иномарок, которые все еще можно выгодно привезти в Россию. Об этом сообщает журнал Motor.

В список попали модели разных марок. Например, ввоз Hyundai Venue обойдется примерно в 2,2 млн рублей, Elantra — от 2,3 млн, а Sonata на газу — около 2,5 млн рублей. Среди корейских машин также популярны Kia K3 и K5, а также компактный Kia Morning. Из французских машин ввозят Peugeot 3008 за 2,3 млн и более доступный седан Peugeot 508 — около 2,15 млн, а также корейские аналоги Renault — Samsung XM3 и QM6.

По данным журнала, особенно вырос спрос на немецкие модели с дизелем 2.0, который не превышает лимит. По словам импортера Дмитрия Рогова, активно заказывают Volkswagen Golf, Tiguan и Audi Q3. Лидером спроса стал BMW X1, цена которого выросла с 3,8–4 млн до 4,5 млн рублей. Также из Китая ввозят японские бренды местной сборки, например, Toyota, Mazda, и немецкие модели. Особой популярностью пользуются Mazda CX-5 и Mazda 3 с атмосферным мотором 2.0 и классической автоматической коробкой передач.

Ранее китайские автомобильные бренды резко сократили число шоурумов в России.