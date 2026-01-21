Уникальная «девятка» с коротким крылом появилась в продаже

Редкую короткокрылую модификацию ВАЗ-2109 выставили на продажу в Питере. В Санкт-Петербурге за 350 тысяч рублей продается ВАЗ-2109 1993 года выпуска. Главной особенностью автомобиля является так называемое короткое крыло, а также его экспортное прошлое. Об этом сообщает автомобильный портал Drom.ru.

«Конкретно этот экземпляр примечателен своим экспортным статусом. Как следует из объявления, машину изначально продавали на британском рынке в праворульном варианте, однако позднее „девятка“ возвратилась на родину. После этого руль вернулся на левую сторону автомобиля», — говорится в сообщении.

Продавец указывает, что автомобиль сохранил редкие для этой модели элементы комплектации, включая приборную панель со шкалой в милях, подогрев передних сидений и оригинальные легкосплавные диски. Также отмечается, что данный экземпляр использовался для съёмок в кино.

