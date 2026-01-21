В РФ можно купить Toyota Highlander 2026 от 5,5 млн рублей

"Российская газета" выяснила, что в России у одного из частных дилеров в наличии появился первый Toyota Highlander 2026 года выпуска с рядом уникальных опций.

Большой кроссовер продается в Томске, куда был импортирован из Китая.

В объявлении указано, что автомобиль оснащен 2-литровым двигателем мощностью 249 л.с., автоматической трансмиссией и системой полного привода. Однако есть нюанс - в Китае, откуда прибыл кроссовер, таких версий, тем более у модели 2026 года, попросту нет.

В КНР "Хайлендер" продается с 246-сильной гибридной силовой установкой на базе двигателя 2,5 литра, электромоторов и вариатора.

Кроме стандартных опций, характерных для версии исполнения Luxury, дилер сделал дополнительную шумоизоляцию, установил продвинутый охранный комплекс, укомплектовал шипованными зимними колесами.

"Один из первых автомобилей в РФ с заводской русификацией щитка приборов и новым современным увеличенным монитором", - отметил продавец.

Цена Toyota Highlander 2026 - 5 490 000 рублей с учетом уплаты всех пошлин и коммерческого утильсбора.